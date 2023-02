Mulher é presa em depósito clandestino de gás em Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) localizaram um depósito de gás clandestino, no Caminho do Poço Largo, no Sapê, em Niterói, nesta segunda-feira (06). Na ação, uma mulher, de 26 anos, foi presa e 72 botijões de gás foram apreendidos.

Conforme a PM, a ação foi desencadeada após denúncias sobre a proibição de empresas legalizadas venderem na região. Ainda conforme informações, apenas produtos comercializados clandestinamente, com o aval do tráfico de drogas, poderiam ser adquiridos no local.

Após um trabalho de inteligência, policiais localizaram o depósito clandestino com 68 botijões de gás pequenos e quatro unidades de botijões grandes. Dois homens conseguiram fugir quando perceberam a aproximação policial. Uma mulher que estava no local foi presa e encaminhada para a central de flagrantes da 76ªDP (Centro), onde prestou depoimento e ficou detida.