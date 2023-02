Quase 400 quilos de cocaína são apreendidos no Porto de Itaguaí

Quase 400 quilos de cocaína foram apreendidos nesta segunda-feira (6) no Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, em operação conjunta das polícias Civil e Federal e da Receita Federal.

De acordo com as investigações, a droga seria despachada para a Espanha em meio a uma carga de café. Agentes da DRE da Polícia Civil do Rio e policiais federais, junto com auditores fiscais da divisão de repressão ao contrabando da Receita federal, participaram da operação.

O trabalho teve origem no serviço de inteligência da DRE. Por se tratar de tráfico internacional, o material foi encaminhado à sede da Polícia Federal.

Na semana passada, quase 800 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto do Rio em uma carga de minério que iria para Luxemburgo, também na Europa.