PM impede furto de carga e resgata motorista sequestrado na Linha Vermelha

Nesta segunda-feira (6), a Polícia Militar impediu um furto de carga de celulares avaliada em R$ 20 mil e resgatou um motorista que estava sendo sequestrado na Linha Vermelha, na Altura de Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

As equipes do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) estavam em trânsito quando voltaram a atenção para duas motocicletas sem placas, com quatro ocupantes, seguindo um veículo.

De acordo com a corporação, assim que viram os policiais, os suspeitos começaram a atirar e fugiram em direção à comunidade do Lixão, em Caxias.

Ao fazerem contato com o motorista do veículo, os policiais foram informados que o mesmo estava sendo sequestrado pelos criminosos. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias)