Pai de adolescente morta em Maricá encontrou celular dela próximo à casa do acusado

O pai da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, achada morta na última segunda-feira (30), em Maricá, encontrou o celular dela no último sábado (4) perto da casa de Gustavo Diniz, principal acusado de ter praticado o crime.

Segundo ele, os vizinhos do suspeito o avisaram de que o aparelho de Maria Eduarda estaria quebrado em um terreno ao lado da casa de Gustavo, na direção da janela do quarto dele.

O pai de Maria Eduarda e uma advogada teriam acionado a Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), e em seguida teriam ido ao local. A Seop disse que o celular foi encontrado e recolhido para servir como prova.

O aparelho foi entregue na Delegacia de Maricá, para ser encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que investiga o caso desde que a jovem foi dada como desaparecida.

O acusado pelo crime, Gustavo Diniz Frazão, foi preso na última sexta-feira (3), no Centro de Niterói, por agentes da DHNSG. Entre as provas que a polícia apresentou para pedir sua prisão estariam imagens de câmeras de segurança que mostraram Maria Eduarda chegando na garupa da moto do suspeito na madrugada do dia 22 de janeiro.

Maria Eduarda foi encontrada morta no dia 30 de janeiro, na Estrada dos Cajueiros. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível identificar a causa da morte.