Atriz é vítima de sequestro na Zona Norte do Rio

A atriz Jennifer Dias, de 31 anos, relatou ter sido vítima de um sequestro durante a madrugada do último domingo (05/02), na Zona Norte do Rio. Através de seu perfil no Instagram, ela contou que ficou por cerca de duas horas com os suspeitos, que levaram os pertences e senhas da atriz.

Jennifer estava voltando de um ensaio da escola de samba Estação Primeira de Mangueira quando foi abordada por um grupo de suspeitos armados que levaram o veículo onde ela estava e a colocaram em um outro carro.

A artista relatou que só foi liberada pelos criminosos depois que o grupo pegou todos os pertences que estavam com ela. Ela relatou que está bem, já realizou todos os trâmites legais e alertou aos seguidores sobre possíveis tentativas de golpe em seu nome. "Estou sem meu celular, logo, fiquem atentos a qualquer tentativa de golpe em meu nome. Desde já, agradeço a preocupação. Mesmo ainda muito assustada, estou me cuidando e resolvendo tudo por aqui", escreveu ela.

O comediante Yuri Marçal, noivo de Jennifer, disse que estava no Espírito Santo a trabalho quando ficou sabendo do sequestro. Ele disse que cancelou compromissos profissionais e já retornou ao Rio para prestar apoio à companheira.