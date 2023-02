Homem é encontrado morto após tiroteio na Comunidade do Risca-Faca, em Inoã

Um homem de 20 anos foi encontrado morto, na tarde do último domingo (05/02), após um tiroteio na Comunidade do Risca Faca, no distrito de Inoã, em Maricá.

De acordo com o relato de moradores, a troca de tiros aconteceu entre dois grupos. Depois que o confronto terminou, o corpo foi encontrado na rua Fernando Mendes.

Os moradores acionaram a Polícia Militar, que isolou o local para a perícia da Civil. O cadáver foi levado pelo rabecão da Defesa Civil até o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) registrou a ocorrência e está investigando o caso.