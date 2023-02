Armas de policiais envolvidos em tiroteio na Avenida Brasil passarão por perícia

A Polícia Civil informou que vai periciar as armas dos policiais militares envolvidos em uma troca de tiros que deixou duas pessoas mortas na Avenida Brasil, na noite da última sexta-feira (03/02).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a dinâmica dos agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que participaram da ação. Depoimentos dos policiais e de testemunhas do caso já foram tomados pela unidade.

De acordo com a PM, um grupo suspeito de realizar assaltos na via iniciou o confronto, após serem abordados por agentes em patrulhamento na altura do Complexo da Maré. Um dos acusados foi encontrado baleado e chegou a ser socorrido a um hospital em Bonsucesso, mas não resistiu.

Além dele, um homem de 43 anos também foi atingido e acabou vindo à óbito. Inicialmente, a Polícia informou que uma mulher havia sido morta no confronto, informação que mais tarde foi corrigida. Outras duas pessoas que circulavam pela Avenida em um ônibus da linha Central-Taquara também teriam sido baleadas, de acordo com relatos de testemunhas.