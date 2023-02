Mulheres são alvos de assaltos no Buraco do Boi

As moradoras da comunidade estão cada dia mais assustadas vendo o crime no local virar rotina - Foto: Divulgação

Ladrões estão tirando o sossego das mulheres que moram no Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói. Fingindo serem moradores de rua, ou usando motocicletas, os criminosos surpreendem suas vítimas e anunciam o assalto, sempre nos acessos à comunidade.

As vítimas sempre são mulheres, que muitas vezes estão acompanhadas de outras mulheres ou até mesmo de crianças.

As moradoras da comunidade estão cada dia mais assustadas vendo o crime no local virar rotina. "É uma rua tranquila e justamente por isso eles estão vindo assaltar aqui. Roubam tudo, ameaçam. A comunidade virou um lugar insustentável", contou uma moradora do local.

Os roubos acontecem, quase sempre, à noite, nas ruas de acesso à comunidade. Dois homens em uma motocicleta, ou um deles sozinho, são os autores do caos que está se instalando no local.