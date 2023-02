Segurança Presente prende trio após assalto de casal estrangeiros

Agentes da Operação Segurança Presente na Lapa prenderam, na noite deste sábado (04/02), três assaltantes, um deles menor de idade, que roubaram um casal de chilenos no bairro. Foram recuperados R$ 353,00 em espécie, dois celulares e documentos.

Os turistas abordaram os policiais do Lapa Presente na Praça Cardeal Câmara, avisando que haviam acabado de ser roubados nas proximidades. Com informações sobre as características dos suspeitos, os agentes conseguiram encontrá-los na Rua da Relação. O trio estava com um celular e a quantia exata que fora roubada do casal.

Durante a abordagem aos criminosos, os policiais descobriram que o restante dos bens roubados estavam dentro de uma lixeira nos Arcos da Lapa. Com isso, foi possível recuperar também o outro celular e os documentos das vítimas.

Todos os envolvidos foram levados à 5ª DP (Lapa), onde os dois maiores de idade, de 27 e 20 anos, permaneceram presos e foram autuados por roubo e corrupção de menor. Já o mais novo, de 16 anos, foi levado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para ficar à disposição da Justiça.