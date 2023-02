Polícia prende segundo na hierarquia do tráfico de drogas do Jardim Catarina

Policiais militares do Serviço Reservado/P2 do 7º BPM (São Gonçalo), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na última sexta-feira (03), na Rua Expedicionário Hortêncio Rosa, em São Gonçalo, o criminoso foragido da justiça, Magno da Costa Maciel, vulgo “MG”, de 31 anos. Ele é considerado o segundo na hierarquia do tráfico de drogas, do Jardim Catarina, e também o fornecedor de maconha e cocaína para as comunidades do Jardim Catarina, e Galinha, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Em três dias, vinte e três ônibus foram sequestrados por traficantes de São Gonçalo, e usados como barricadas em ruas do Jardim Catarina. Os crimes ocorreram entre domingo (29), e terça-feira (31) do mês passado. Os criminosos estariam usando ônibus para fechar as ruas do bairro em represália às operações para a remoção de barricadas. Um dos mandantes do delito teria sido o traficante “MG.

Quando de sua prisão, foram apreendidos um veículo Jeeps Compass, sem placa, um molho de chaves que seriam as chaves de ônibus sequestrados, dois pares de placas de veículos, 01 cinto de guarnição e um rádio transmissor.

Contra o criminoso, constava um mandado de prisão condenatória, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para a Produção e Tráfico.

Ele foi levado para a sede da 72ª DP (Mutua), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. “MG” foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

