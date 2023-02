PRF apreende carga de maconha e munição na Ponte Rio-Niterói

A PRF apreendeu mais de 4 quilos de maconha e uma munição calibre 9mm na altura da Ponte Rio- Niterói. A ação aconteceu na noite de sábado (04), durante fiscalização na BR-101, Km 322.

Segundo os agentes, após os policiais verificarem indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo Renault, o motorista foi interceptado. Durante pesquisa, foi constatado número do motor com registro de roubo de um mês atrás.



No porta-malas do veículo foram localizadas duas mochilas contendo 1134 “trouxas” de maconha já fracionadas e embaladas para comércio, totalizando 4294 gramas. Além disso, localizou-se sob o banco traseiro uma munição CBC calibre 9mm intacta.

O condutor foi detido e a ocorrência encaminhada para a Polícia Judiciária.