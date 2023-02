Delegado se passa por "fiel" e prende pastor foragido

“Em nome de Deus, preciso ser sincero: meu nome não é Augusto. Eu sou delegado de polícia e o senhor está preso”. Essas foram as palavras ditas por um delegado da Polícia Civil, ao prender um pastor dentro de sua própria igreja, em São Paulo. Ele era foragido pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

O pastor identificado como Josenildo Severo de Andrade, de 37 anos, era foragido da justiça há 12 anos. No último dia 30, ele aguardava a presença de um novo membro para a sua igreja. Um homem chamado Augusto, que daria seu testemunho sobre como saiu do mundo do crime.

A história aproximou Augusto do pastor, que foi surpreendido quando recebeu voz de prisão com o delegado revelando que não se chamava Augusto.

O pastor é acusado de matar uma pessoa e tentar assassinar outra em Vicência, no Interior do Pernambuco, de onde fugiu.

A polícia chegou até sua localização, após o homem tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em abril de 2022, usando endereço falso. No decorrer das buscas, as autoridades apuraram onde o pastor atuava atualmente.

De acordo com a Polícia, Josenildo responde por homicídio qualificado, com motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O crime aconteceu no dia 9 de janeiro de 2011.