Polícia Militar prende homem foragido por tráfico

Policiais militares do 37º BPM (Resende), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam no final da tarde da sexta-feira (04), na Rua 15, Fazenda da Barra 3, nos Predinhos, em Resende, município do Rio de Janeiro, o criminoso foragido da justiça, Thiago de Jesus Mendes, vulgo “TH”, de 34 anos.

Policiais da Patamo Falcão e uma viatura de Apoio ao PPC Alegria, seguindo diretrizes do comando do 37°BPM, que obteve a informação de que no referido endereço haveria um indivíduo que estaria evadido do sistema prisional. Chegando no local, os policiais fizeram contato com mãe do acusado, e essa esta informou que seu filho estaria no quarto, e autorizou a entrada da guarnição no imóvel, onde ele foi localizado e preso.

Preso em 2018, quando policiais do 37º BPM, estouraram uma refinaria de drogas, no bairro Fazenda da Barra III, com grande quantidade de material entorpecente, para refino de cocaína e maconha, “TH” estava na condição de evadido do sistema prisional, após receber benefício da Justiça. Contra ele contava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

“TH” foi conduzido até a 89ª DP (Resende), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da justiça, a fim de cumprir o restante da pena, que foi de oito de anos de reclusão.

Denuncie a localização de foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

O anonimato é garantido.