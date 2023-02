Acusada de tortura e tráfico é presa por agentes da delegacia do Fonseca

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam uma mulher acusada de tortura e tráfico de drogas. Ela foi capturada após monitoramento do Setor de Inteligência.

Segundo os agentes, a acusada era companheira de uma liderança do tráfico de drogas em Volta Redonda e teria participado com ele de uma sessão de tortura de desafetos do traficante. Contra a acusada foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça.