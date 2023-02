Homem é encontrado morto em hotel com bilhete premiado da Mega-Sena

Um homem de 54 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel, em Curitiba (PR). Com ele, segundo a PM, havia um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 398 mil. O caso aconteceu na última quinta-feira (02), e está sendo investigado.

A Polícia Civil aguarda laudos para comprovar se o homem infartou no local, o que teria culminado com sua morte.

Policiais militares que estiveram no hotel após o chamado de funcionários, encontraram, além do corpo, um bilhete premiado, já com a solicitação de resgate, além de um documento da Caixa Econômica Federal, onde informava o valor do prêmio a ser retirado.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que está realizando diligências e investigando o caso. Mas, acrescentou que a principal suspeita é que a causa da morte tenha sido realmente um infarto.