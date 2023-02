Polícia Civil prende homem que ateou fogo em sua companheira

A vítima não veio a óbito por que jogou-se em uma caixa d'água que estava no quintal da residência - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo prenderam, neste sábado (04/02), um homem acusado de tentativa de feminicídio contra sua companheira.

Segundo as investigações da unidade, no dia 31 de janeiro deste ano, enquanto a vítima cozinhava em sua residência, o autor chegou nervoso e começou a discutir com a mesma. Após uma crise de ciúmes, ele teria jogado álcool nas costas da mulher e ateado fogo em seu corpo.

A vítima não veio a óbito por que jogou-se em uma caixa d'água que estava no quintal da residência. O preso chegou a fugir do local, sendo localizado e detido neste sábado. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária.