Polícia paraguaia prende líder do PCC em operação na fronteira

Em uma operação conjunta, agentes da Secretaria Antidrogas do Paraguai (Senad) e Polícia Federal brasileira, prenderam nesta sexta-feira (3), Orlandino César Moreira, conhecido como “Cara Gorda”, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) durante operação na fronteira com o Brasil.

Drogas, armas e veículos usados pela organização foram apreendidos. Segundo a Senad, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Orlandino Moreira, também conhecido como Cesinha, é apontado pelas investigações como líder do tráfico em São Paulo e também de Salto del Guairá (Paraguai). A ele também é atribuída a responsabilidade de fornecer drogas e armas para grupos no Rio de Janeiro. Cara Gorda possuí vários mandados de prisão no Brasil e suas penas passam dos 30 anos.

Esta não é a primeira vez que Cara Gorda é preso. Em 2006, ele foi detido junto com outros nove integrantes da facção por planejar invadir a Cadeia Pública de Maringá (PR). Segundo a Senad, ele também já foi detido e expulso do Paraguai por envolvimento com o tráfico.