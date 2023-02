Polícia procura envolvidos na morte de PM reformado

O Disque Denúncia, divulga neste sábado (03), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pelo Núcleo de Investigação de Morte de Agentes de Segurança da delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Soldado da Policial Militar Reformado Leandro de Moraes Aguiar, de 45 anos, assassinado a tiros na tarde da quinta-feira (2) no Centro do Rio. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma saidinha de banco.

O crime aconteceu na Avenida Rio Branco. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Centro foram acionadas por volta das 13h55 para o local. No entanto, os bombeiros encontraram a vítima já em óbito por disparos de arma de fogo.

Com a morte do SD/PM/RR Leandro, sobe para quatro o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2023. Sendo os quatro da Policia Militar do Rio.

As buscas pelos autores do Homicídio deste Policial Militar continuam e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) solicita que informações sobre o crime ou sobre a localização dos envolvidos sejam repassadas para o Disque Denúncia, de forma anônima, pelos seguintes telefones:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.