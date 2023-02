PM segue com ações de retirada de barricadas no Jardim Catarina

Há mais de dez dias os militares agem no bairro, com o intuito de recuperar o terreno ocupado e controlado por criminosos do Comando Vermelho - Foto: Divulgação

Em mais um dia de ações de ordem e recuperação de terreno no Jardim Catarina, em São Gonçalo, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) atuaram novamente na retirada de barricadas do bairro, na manhã desta sexta-feira (03).

Há mais de dez dias os militares agem no bairro, com o intuito de recuperar o terreno ocupado e controlado por criminosos do Comando Vermelho. Nas ações, os polícias já liberaram a circulação em dezenas de ruas, além de terem feito a prisão de diversos criminosos, entre eles o segundo na hierarquia do tráfico local.

Na última quinta-feira (02), uma menina de 8 anos, foi atingida por estilhaços de tiro, disparado por criminosos, enquanto brincava, no Jardim Catarina. Na ocasião, a polícia não agia na região.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde recebeu atendimento médico. A menina foi liberada em seguida.

A Polícia Militar informou que as ações vão permanecer na região.