Preso acusado de abusar sexualmente de crianças e armazenar fotos das vítimas

Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), com o apoio de policiais civis de Minas Gerais, prenderam um homem, de 55 anos, nesta sexta-feira (03/02), acusado de cometer abusos sexuais contra crianças e armazenar documentos e fotos das vítimas.

De acordo com as investigações, o autor é suspeito de estuprar cinco crianças, que na época dos crimes tinham entre 6 e 11 anos.Duas das vítimas eram moradoras de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e três do município de Três Rios, na Região Centro-Sul.

As investigações começaram em novembro de 2021, após o compartilhamento de informações pela Polícia Federal e indicação de que o autor armazenava imagens e vídeos dos abusos.

Durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, os agentes encontraram uma caixa de papelão adaptada para camuflar um dispositivo de gravação e diversas carteirinhas escolares, além de fotos de crianças.

O autor chegou a fugir e se esconder no município de Contagem, em Minas Gerais, onde levava uma vida normal até ser preso nesta sexta.