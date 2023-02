Gerente do tráfico do Mundel é preso em São Gonçalo

Policiais Militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, nesta quinta-feira (2), o gerente do tráfico do Mundel, conhecido como Jota.

De acordo com a Polícia, o homem foi visto pelos agentes que faziam ronda pela localidade na hora. Mesmo tentando fugir, Jota foi preso e conduzido para o 73ªDP (Neves).

Com ele, foram apreendidos uma pistola e um rádio transmissor.