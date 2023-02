PM reformado morre após ser baleado no Centro do Rio

Um policial reformado morreu, na tarde desta quinta-feira (2), na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio de Janeiro, após ser alvejado por tiros.

O crime aconteceu na entrada de um prédio comercial próximo à Galeria do Comércio. Os criminosos fugiram. A vítima foi identificada como Leandro de Moraes Aguiar, de 45 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a instituição foi acionada às 13h55. No entanto, quando os agentes chegaram no local o militar já estava morto.

Ainda não se sabe se o homem foi vítima de assalto, saidinha de banco ou execução. De acordo com as primeiras informações, Aguiar era responsável por fazer a segurança de um dos andares de um edifício comercial na região.

Em nota, a Polícia Militar disse que o comando do 5º BPM (Praça da Harmonia) foi acionado para verificar a ocorrência de disparo de arma de fogo na Avenida Rio Branco. Segundo o comunicado, no local, os policiais encontraram um homem ferido e mobilizaram o Corpo de Bombeiros que atestou o óbito da vítima.

Por fim, a PM informou que após breve consulta, descobriu-se que a vítima era um policial militar reformado. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e vai investigar o caso.