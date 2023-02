Sistema de Metas será pago nessa sexta, a policiais civis e militares do Rio

As gratificações variam de R$ 350 a R$ 3000 - Foto: Divulgação

Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro, anunciou nessa quinta-feira (2) , o pagamento da premiação do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados, a policiais militares e civis do estado. O depósito das gratificações, que variam de R$ 350 a R$ 3000, será depositado na próxima sexta-feira (3).

O Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados é um modelo de gestão de resultado para a segurança pública. A premiação por produtividade e boas práticas , no valor total de R$ 36.554.899, é referentes aos ciclos de 2021 e o primeiro semestre de 2022. Esse prêmio é um reconhecimento ao trabalho das Polícias Civil e Militar, na redução da criminalidade no estado, principalmente a Letalidade Violenta ( homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do estado e roubo seguido de morte) roubo de veículo, roubo de rua e roubo de carga.

No primeiro semestre de 2021, os três primeiros colocados foram as AISP 41 ( Pavuna ), 29 ( Itaperuna ) e 17 (Ilha do Governador e Fundão ).

No segundo semestre de 2021, as colocadas foram AISP 33 ( Angra dos Reis ), 34 ( Magé ) e 4 (São Cristóvão).

Já no primeiro semestre de 2022, foram as AISP 7 ( São Gonçalo ), 12 ( Niterói) e 33 ( Angra dos reis ).

No ciclo do primeiro semestre de 2021, os ganhadores da premiação por Boas Práticas foram a Assessoria Jurídica, o Departamento Geral de Investigação à Corrupção, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, e o Instituto de Identificação Félix Pacheco da Secretaria de Polícia Civil (SEPOL). E da Secretaria de Polícia Militar (SEPM), o Centro de Criminalística Luís Valdemar Xavier Vieira, a Diretoria Médico Pericial e o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão.Já no segundo semestre de 2021, os contemplados da SEPOL foram a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o Instituto de Identificação Félix Pacheco e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Na Polícia Militar, o Grupo Aeromóvel, a Diretoria de Patrimônio e o Serviço de Atenção à Saúde do Policial Militar.

No terceiro ciclo, primeiro semestre de 2022, os agraciados com o prêmio Boas Práticas na Polícia Civil foram: Departamento Geral de Polícia do Interior, Academia Estadual de Polícia Civil Sylvio Terra e a Coordenadoria de Recursos Especiais. Na SEPM, os premiados foram a Diretoria de Licitações e Contratos, Diretoria Médico Pericial e Diretoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (DGTIT).