'Serial killer' da Baixada é condenado a 30 anos de prisão

O suspeito conhecido como "Serial killer da Baixada" foi condenado a 30 anos de prisão nesta quinta-feira (02). Sailson José das Graças, preso desde 2014, recebeu a pena máxima por homicídio duplamente qualificado por conta da morte de Paulo Vasconcelos, assassinado a facadas por causa de uma dívida de 40 reais.

O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e determinado pela 2ª Promotoria de Justiça, junto ao III Tribunal do Júri da Capital. Cleusa Balbina de Paula, namorada de Sailson na época e apontada pelas investigações como mandante do crime, também foi condenada.

Paulo foi morto em dezembro de 2011. Segundo as investigações, Cleusa marcou um encontro coma vítima, que teria uma dívida com ela. No local, foi surpreendido por Sailson, que o golpeou com facadas.

"O réu pratica crimes ostentando uma condição de matador, serial killer, manifestando satisfação pessoal em razão de tal condição, inclusive em entrevistas. Além disso, a personalidade do réu demanda resposta penal mais gravosa, já que premeditou o crime, se armando com uma faca e buscando informações sobre os locais frequentados pela vítima e as melhores condições para surpreendê-la", destacou a Promotoria na sentença.

Sailson já tem condenações por outras duas mortes e responde por acusações de 4 homicídios e 4 tentativas. Ele é associado a vários casos de assassinato na Baixada Fluminense entre 2005 e 2014. À Polícia, ele confessou ter sido autor de 42 mortes, número que foi desmentido pelos oficiais.