Jovem é executado no Jardim República, em São Gonçalo

Um jovem, de 18 anos, foi executado a tiros, na noite desta quarta-feira (01) no Jardim Nova República, em São Gonçalo.

De acordo com populares do local, ocupantes de um veiculo, de modelo e placa não anotados, passou pela Rua Manoel Alves de Souza, atirando contra a vítima, que morreu no local.

O jovem foi identificado por familiares e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde deve ser liberado ainda nesta quinta-feira (02).

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam o caso.