Polícia Civil prende homem que cometeu homicídio por dívida de R$ 8 mil

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, nesta quarta-feira (01), um homem acusado de homicídio. Ele teria matado Daniel Estevam Japeto Moncorvo, no dia 20 de dezembro, na Grota Funda, na Zona Oeste. Havia contra ele um mandado de prisão temporária.

A motivação do crime seria um desentendimento entre a vítima e o autor por conta de uma dívida de cerca de R$ 8 mil. Como Daniel insistiu em reaver o valor, o criminoso marcou um encontro com ele. No local, na companhia de um comparsa, o preso desferiu várias facadas no pescoço da vítima, que morreu na hora. O corpo foi abandonado em uma calha de chuva da Avenida das Américas.

Durante uma investigação da 16ª DP, os agentes obtiveram informações a respeito da autoria deste crime, que foram repassadas à equipe da DHC, que já apurava o homicídio. A captura ocorreu no bairro de Cosmos, também na Zona Oeste.