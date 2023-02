Agentes da Delegacia de Homicídios prendem suspeito de matar amigo de infância no RJ

Foi preso nesta quarta-feira (1), Guilherme Pereira da Rocha, de 25 anos, suspeito de matar o próprio amigo de infância no último sábado (28). Os policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram a prisão no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, o autor do crime teria descoberto que o amigo, identificado como Luciano Cordeiro Magalhães, de 22 anos, estaria se relacionando com a ex-esposa dele. Contra Guilherme havia um mandado de prisão temporária de 30 dias, pelo crime de homicídio qualificado.

Ainda de acordo com informações dos agentes da polícia civil, a vítima estava conversando na porta de casa com ex-mulher de Guilherme quando foi atingida por diversos disparos. O suspeito estava esperando dentro de um carro escondido.

Luciano Cordeiro chegou a ser socorrido e levado para um posto de saúde em Santa Cruz da Serra, mas não resistiu.

Guilherme foi encaminhado ao presídio de Benfica, onde vai passar por audiência de custódia na quinta-feira (2).