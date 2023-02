Mulher agredida faz registro na delegacia e denuncia ex-marido por assassinato

Um homem foi preso nesta quarta-feira (1º) suspeito de participar de um assassinato em 21 de dezembro do ano passado, na subida da Grota Funda, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Investigadores da Delegacia de Homicídios (DHC) chegaram até o suspeito após a ex-mulher dele procurar a 16ª DP (Barra) para revelar que estava sendo vítima de agressões, ameaças e perseguição. Na distrital ela acabou o denunciando também pelo homicídio.

Segundo as investigações, no dia do crime, o suspeito, João Guilherme Miranda Proença, conhecido como Senhor Jonh, e um segundo homem identificado apenas como Pequeno fizeram uma emboscada para Daniel Estevam Japeti Moncorvo, o Histashe. A polícia afirma que o motivo do crime seria uma dívida de R$ 7.800 de maquininha de cartão de crédito que Histashe tinha com Pequeno.

Ainda de acordo com os policiais, a vítima foi até a Avenida das Américas, próximo ao número 2.400. Lá, ela teria entrado no carro de João e sentado no banco da frente. A investigação aponta que João teria dado um telefone para Daniel ver uma mensagem e em seguida Pequeno o teria enforcado. Em seguida, a vítima foi morta com facadas no pescoço.

Seu corpo foi jogado em uma vala de água pluvial e achado por policiais militares do 31ª BPM (Recreio).

Num primeiro momento, a Polícia Civilnão tinha ciência da autoria e do motivo do crime.

No entanto, nesta terça (31), a ex-mulher de João Guilherme procurou a 16ª DP e contou que ele estava sendo agredida e ameaçada e que ele havia matado um homem no ano passado. Na delegacia, a vítima ainda pediu uma medida protetiva contra o ex.

Por conta dos detalhes, a DHC pediu ao Plantão Judiciário a prisão temporária de João Guilherme.

Segundo o delegado, o suspeito disse que a motivação do crime foi dívida de maquininha de cartão de créditos. João Guilherme não tinha passagens e vai responder por homicídio. Os investigadores seguem tentando identificar o segundo homem.