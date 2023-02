Ex-dirigente do Botafogo é preso por esquema de pirâmide financeira, em Niterói

Ex-dirigente do Botafogo, Ricardo Wagner de Almeida, foi preso nessa quarta-feira (1º), por estelionato, em Piratininga, região oceânica de Niterói. Ele investia dinheiro dos clientes no esquema de pirâmide financeira do Faraó dos Bitcoins.

Ricardo, que já presidiu o Conselho Fiscal do cube, foi preso em uma operação da Polícia Civil contra o esquema que lesou dezenas de pessoas e deu um prejuízo de milhões de reais.

De acordo com as investigações da polícia, a empresa de Ricardo, a Futura Invest, fazia transações com a empresa de Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó. A Delegacia de Defraudações encontrou contratos entre as firmas e uma nota promissória no valor de R$ 300 mil de Glaidson para Ricardo.

Através de sua empresa, Ricardo oferecia investimentos em criptomoedas e na bolsa de valores com pouco risco e retorno num prazo bem curto. As vítimas dos golpes, servidores públicos civis e militares, recebiam os percentuais nos primeiros meses, mas depois as parcelas não eram mais pagas.

Segundo o delegado, Alan Luxardo, no esquema denominado de Pirâmide da Pirâmide, Ricardo ficava com 6% e repassava 4%.

Clientes da Futura Invest, já tinham denunciado Ricardo à Polícia em dezembro de 2021, quando a empresa fechou o escritório, que funcionava em um andar inteiro em um prédio no Centro do Rio.