Homem foragido da Justiça é preso em Nova Iguaçu

Policiais militares da Corregedoria Geral da PMERJ, da 8ª Delegacia Polícia Judiciária Militar (DPJM), prenderam, nesta terça-feira (30), o acusado foragido da justiça, Pedro Cristiano Mendes Chaves, vulgo Didico do Shangri-Lá, de 47 anos. A apreensão aconteceu na Rua Abilio Augusto Távora, no Cabuçu, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense).

Com possível envolvimento com um grupo paramilitar, que atua em Belford Roxo, ele foi preso pela primeira vez em março de 1996, e possui um histórico de sucessivas fugas do sistema prisional. Uma delas aconteceu em janeiro de 2014, quando cinco presos serraram as grades do banheiro da cela e tiveram acesso ao telhado. O caso ocorreu na Cadeia Pública Cotrim Neto, em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele foi recapturado seis meses depois.

Em 2017, ocorreu uma nova fuga do detento, quando cumpria pena no Instituto Penal Cândido Mandes, após receber beneficio da Visita Periódica ao Lar (VPL). Em sua ficha criminal constam anotações pelos crimes de Roubo Qualificado, Cárcere Privado, Organização Criminosa, Receptação, Latrocínio, Falsificação, entre outros.

O caso foi encaminhado para a sede da 56ª DP (Comendador Soares), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Contra o criminoso, constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). O preso foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.