PM é condenado por pisar no pescoço de mulher negra durante abordagem

O Tribunal de Justiça Militar (TJM) de São Paulo condenou, nesta quarta-feira (31), o policial militar que pisou no pescoço de uma mulher negra durante uma ocorrência na capital. A decisão revoga uma absolvição decidida em primeira instância em agosto de 2022.

Em sessão, três juízes – dois coronéis da Polícia Militar e um magistrado civil – participaram do julgamento no TJM. Os três votaram pela condenação do policial que pisou no pescoço da vítima e de seu colega na ocorrência.

A vítima considerou a condenação um alívio.

“Eles precisavam ser punidos porque não foi justo o que aconteceu comigo. Perdi o meu comércio, pois fiquei com medo de abrir. Consegui emprego, mas fui mandada embora sem motivo. Quando saiu a absolvição e viram a minha imagem de novo, foi ruim para mim. Minha vida não se normalizou até hoje. Fiquei feliz com a decisão de agora, mas sigo assustada, pois não sei se eles ficarão presos” relatou vítima.

Já o advogado que defende o caso dos policiais, João Carlos Campanini, disse que vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ).