Ex-dirigente do Botafogo é preso em Piratininga, Niterói

Ex-presidente do Conselho Fiscal do Botafogo, Ricardo Wagner de Almeida, foi preso em operação contra pirâmide financeira, nesta quarta-feira (1º), em sua casa no bairro de Piratininga, em Niterói. Documentos e aparelhos eletrônicos também foram apreendidos.

Ricardo era o principal alvo na operação realizada por policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF), que cumpriram um mandado de prisão e 11 de busca e apreensão.

O ex-dirigente do time carioca era dono da Futura Invest, empresa que oferecia investimentos em criptomoedas e na bolsa de valores, e que teria lesado dezenas de pessoas e causado um prejuízo de milhões de reais aos clientes.

Segundo as investigações, o esquema criminoso oferecia supostos investimentos com promessa de alta rentabilidade em aplicações de capital, em criptomoedas e na bolsa de valores. Os integrantes da quadrilha utilizavam duas empresas e prometiam altos lucros às vítimas, em sua maioria servidores públicos e militares.

Em contrapartida, os criminosos exigiam que os clientes firmassem um contrato de prestação de serviços com previsão de alta taxa de retorno sobre o total do valor aplicado. Nos primeiros meses, as vítimas recebiam os percentuais prometidos, mas depois as parcelas não eram pagas, caracterizando o denominado golpe da pirâmide financeira.