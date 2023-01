Ação conjunta prende seis pessoas envolvidas em latrocínio de idoso em Sapucaia

Policiais civis da 109ª DP (Sapucaia) e militares prenderam, nesta terça-feira (31), seis pessoas envolvidas no latrocínio - roubo seguido de morte - de Wilson de Lima Mello, 73 anos. O crime ocorreu na última quarta-feira (25).

Os agentes foram ao bairro Volta do Pião, em Sapucaia, na Região Centro-Sul, e cumpriram mandados de prisão contra três homens e duas mulheres. O sexto integrante do grupo foi preso em flagrante. Com ele foi apreendida a arma supostamente usada no crime. Os policiais também apreenderam 51 tabletes de maconha, 30 sacolés de cocaína, um revólver e munições.

As investigações começaram após o corpo da vítima ser encontrado em sua casa. Os agentes reuniram indícios de que o crime foi cometido por pessoas ligadas ao tráfico de drogas da região.

Segundo a 109ª DP, os criminosos descobriram que o homem guardava dinheiro em casa. Parte do grupo o atraiu para um bar, enquanto os outros invadiram e vasculharam a casa dele. Wilson retornou para a residência e encontrou os bandidos, que atiraram e o mataram.