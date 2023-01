Polícia Civil prende pastor evangélico por estupros e roubos em série

Policiais civis da 35ª DP (Campo Grande) prenderam um homem, nesta segunda-feira (30/01), pelos crimes de roubo e estupro, praticados em série. A captura ocorreu em uma padaria em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento. Os agentes cercaram o estabelecimento e o acusado se rendeu sem oferecer resistência.

De acordo com as investigações, o autor, que é pastor, estuprou diversas mulheres utilizando uma kombi, que as vítimas acreditavam se tratar de transporte clandestino. Após ingressarem no veículo, elas eram levadas a um matagal e violentadas. Em duas ocasiões, o criminoso ainda roubou os pertences delas.

No momento da prisão, o detido afirmou que o caso se trataria de um “mal-entendido com a ex-mulher”. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

