Policial mata a tiros um soldado do Exército que fez xixi em seu carro

Na madrugada desta segunda-feira (30), uma discussão entre dois militares ocasionou a morte do soldado paraquedista Alesson Guilherme Gomes de Santana, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

O policial militar Vinicius de Carvalho Serrão se entregou à polícia e foi preso em flagrante. No depoimento, ele afirma que ao sair da boate 12 Ginkeria, por volta das 5h da manhã, ele viu o soldado fazendo xixi na porta do seu carro. Ele afirma ter advertido Alesson, que teria então atravessado a rua, pego um simulacro de pistola e ameaçado voltar para falar com o PM.

Serrão conta que foi avisado por um amigo e, pensando que a arma era verdadeira, atirou cinco ou seis vezes para se defender. Alesson correu, mas foi atingido e caiu na esquina.

De acordo com a Polícia Militar, o próprio atirador chamou os bombeiros, que prestaram socorro, mas o soldado paraquedista morreu antes de dar entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Ainda de acordo com a nota da Polícia Militar, as informações preliminares indicam que o "policial militar de folga discutiu com a vítima e, ao ser ameaçado com um simulacro de pistola, atingiu o indivíduo". O simulacro de pistola foi apreendido e a a ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu). A 2ª DPJM acompanha a ocorrência.

A defesa do PM tenta fazer com que ele responda em liberdade. A Delegacia de Homicídios tenta imagens que possam ajudar a esclarecer o crime.