Inspetores alegam que câmeras estavam desligadas durante fuga de presídio em Gericinó

Os inspetores responsáveis pelo plantão de segurança na Penitenciária Lemos Brito, em Gericinó, no horário em que três presidiários fugiram afirmam que as câmeras de monitoramento do local estavam desligadas no momento em que a fuga aconteceu, durante a madrugada do último domingo (29/01).

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que os sete plantonistas da Polícia Penal que estavam trabalhando no momento da escapada foram afastados do cargo. Eles alegaram que uma queda de energia elétrica, causada pelas fortes chuvas no local, afetou o sistema de monitoramento da unidade e impediu que o momento da fuga fosse registrado.

Acredita-se que os acusados tenham escapado por volta das 3h da manhã. Entre os nomes que fugiram estava Jean Carlos do Nascimento dos Santos, o "Jean do 18", que já liderou o tráfico de drogas no comunidade do Novo México, em São Gonçalo, de acordo com denúncias. Ele era conhecido como a principal liderança do Morro do Dezoito, na Água Santa, Zona Norte do Rio.

Junto com ele escaparam Marcelo de Almeida Farias Sterque, conhecido como "Marcelinho da Merindiba" e acusado de tentativa de homicídio, e Lucas Apostólico da Conceição, o "Índio do Jardim Novo". O paradeiro do trio ainda não foi descoberto pela Polícia. O caso segue em investigação e a Seap também apura se houve conivência ou facilitação por parte dos agentes policiais no local