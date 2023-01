Riotur apresenta medidas de segurança para dispersão do Sambódromo

A área de isolamento , a partir da dispersão, vai até a Praça Reverendo Álvaro Reis, no Estácio - Foto: Divulgação

A área de isolamento , a partir da dispersão, vai até a Praça Reverendo Álvaro Reis, no Estácio - Foto: Divulgação

A Riotur apresentou o plano de contingência da dispersão das escolas de samba, nesta segunda-feira (30), para evitar acidentes na Marquês de Sapucaí.

Algumas medidas de segurança foram tomadas a fim de evitar os sucessivos acidentes que vinham ocorrendo nos Carnavais anteriores. A saída da Marquês de Sapucaí será cercada e terá reforço na iluminação; as escolas terão mais tempo para escoar os carros alegóricos e as interdições ao trânsito no entorno serão estendidas.

Segundo o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar, a prefeitura tem que cumprir com as determinações da Justiça. Uma delas é o cercamento, a área de isolamento a partir da dispersão, que vai até a Praça Reverendo Álvaro Reis, no Estácio.

O Ministério Público, a princípio, foi contra as grades, alegando que poderia "ensejar escaladas e/ou esmagamentos." Porém, de acordo com Ronnie, a grade é a melhor solução e eles terão que conscientizar os moradores a respeito dos riscos.

Em 2022, Raquel Antunes da Silva, morreu imprensada entre um poste e um carro alegórico. Cinco pessoas foram indiciadas por homicídio doloso.