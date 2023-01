Motorista leva tiro na barriga durante tentativa de assalto na Zona Norte

Um motorista de aplicativo foi baleado na barriga durante uma tentativa de assalto na noite do último domingo (29/01), na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio.

A vítima tem 67 anos e foi alvejado na região do abdômen. Ele foi encontrado lúcido por agentes do 6° BPM (Tijuca), que o levaram até o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A perícia foi localizada no local do crime, que foi registrado por câmeras de segurança.

Mais tarde, a Polícia conseguiu encontrar e apreender a motocicleta vista nas imagens com o suspeito. Ela estava abandonada e foi levada, junto do automóvel do motorista baleado, para a 18ª DP (Praça da Bandeira), que registrou a ocorrência e segue investigando.