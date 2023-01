Proprietários de quiosques em praia de Niterói são presos por furto de energia elétrica

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) interditaram, nesta sexta-feira (27), cinco quiosques e prenderam em flagrante cinco pessoas por furto de energia elétrica. A ação ocorreu na Praia de Charitas, em Niterói.

De acordo os agentes, os detidos mantinham de forma irregular e criminosa ligações clandestinas de energia elétrica nos quiosques. As investigações demonstraram que o local serve como ponto de encontro de usuários de drogas, sobretudo, no período noturno, contribuindo para o consumo e venda de entorpecentes no local.

Ainda segundo os agentes, durante a ação, outros quiosques que estavam fechados também foram interditados e suas fontes ilegais de energia elétrica cortadas.

As investigações e ações de fiscalização continuam para apurar a participação de outras pessoas nos furtos.