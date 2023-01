Polícia Civil evita possível estupro de criança de 10 anos

Um homem que marcou um encontro com uma criança de 10 anos, para ter relações sexuais com ela, foi preso neste sábado (28) por agentes da 30ª DP (Marechal Hermes).

A prisão ocorreu após um policial civil informar que a menina estava sendo assediada pelo autor por meio de aplicativo de mensagens.

Após serem comunicados do fato, os agentes realizaram diligências para identificar o suspeito e foram ao local onde seria o encontro. No lugar, a equipe da 30ª DP visualizou o homem, que estava esperando a criança, inclusive, com barras de chocolate e uma caixa de chicletes para oferecer a ela.

Com o homem também foi encontrado o aparelho telefônico utilizado na troca de mensagens. Na conversa entre o acusado e a criança havia diversas mensagens de cunho sexual.

Ele foi conduzido para a delegacia e autuado por assédio contra crianças para prática de ato libidinoso.