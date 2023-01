Câmeras identificam veículo suspeito de clonagem em Niterói

Na última sexta-feira (27), uma ação integrada entre as Guardas Civis Municipais de Niterói, Maricá e Campinas identificou um veículo suspeito de clone no bairro de Piratininga, Região Oceânica, em Niterói. A localização do veículo foi feita por imagens do sistema de Cercamento Eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). O veículo foi apreendido para perícia.

A ação foi iniciada por Guardas Civis Municipais do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) de Maricá, que identificaram um veículo que trafegou entre as cidades de Maricá e Campinas, em São Paulo, em cerca de 2h30, por um trajeto que normalmente é feito em seis horas. Após troca de informações com a Guarda Civil Municipal de Campinas, os agentes verificaram que o veículo trafegava em Niterói. Depois da identificação do veículo pelo CISP, equipes da Guarda Municipal de Niterói abordaram o veículo e conduziram o motorista à 81ª DP (Itaipu).

Na delegacia, foram identificados indícios de adulteração no número do motor. O veículo foi apreendido para perícia e, caso constatado o clone, o condutor poderá ser indiciado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Esse foi o quarto veículo com suspeita de clonagem apreendido na cidade de Niterói em 2023. Ações como essa são possíveis graças à integração entre forças de segurança - inclusive interestaduais. A Prefeitura de Niterói segue investindo em tecnologia no combate à criminalidade. Ainda este ano o CISP deve receber pelo menos mais 50 novos pontos de coleta do sistema de Cercamento Eletrônico da cidade de Niterói, o que oferecerá ainda mais segurança ao cidadão niteroiense.