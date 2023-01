Polícia prende filho que matou o próprio pai em Duque de Caxias

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, neste domingo (29/01), um homem por matar e ocultar o cadáver do próprio pai, identificado como Cláudio Rodrigues de Moura.

A vítima estava desaparecida desde dezembro de 2022. No dia 27 de janeiro deste ano, os investigadores foram acionados para verificar o encontro de cadáver dentro do poço de uma residência. No local, onde o pai morava com o filho, os policiais encontraram o corpo.

No dia seguinte, o autor compareceu à delegacia, mas apresentou contradições no depoimento. Depois, confessou ter matado o pai.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporári. O autor foi encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.