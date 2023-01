Trio acusado de sequestrar dona de mercado é preso na Zona Oeste

Dois homens e uma mulher acusados de sequestrar e atirar contra a dona de um mercado em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, foram presos na última sexta-feira (27/01).

De acordo com0 as investigações, a mulher foi baleada na porta de sua residência, na última terça (24/01). Em seguida, ela teria sido raptada pelos autores do disparo, que se passavam por policiais civis, e levada por eles até um carro, conforme aponta a apuração da polícia.

Depois do rapto, os homens teriam abandonado a vítima na Estrada Guandu do Sena, em Bangu. Ela foi socorrida e está internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Seu estado de saúde é considerado grave.

Em depoimento, os dois homens informaram que ter realizado o crime em parceria com uma funcionária do mercado do qual a vítima era proprietária. Essa funcionária, esposa de um dos acusados, seria a mandante, segundo a Polícia. A motivação do crime ainda está sendo apurada. O trio foi preso por agentes da 35ª DP (Campo Grande).