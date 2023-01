Homem acusado de matar ambulante a facadas no Leme é preso

Foi preso neste sábado (28/01) um vendedor ambulante acusado de esfaquear e matar outro comerciante na Praia do Leme, na Zona Sul, no último domingo (22/01).

Segundo as investigações, os dois ambulantes iniciaram uma discussão na parte da tarde por conta da concorrência na venda de bebidas na orla. O suspeito estava com uma faca e acertou o outro homem. A vítima só parou de ser esfaqueada depois de jogar uma cadeira de praia contra o agressor, de acordo com testemunhas, e caiu ao lado do Posto 1 do Corpo de Bombeiros enquanto tentava pedir ajuda no calçadão.

Militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Babilônia e policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) localizaram e prenderam o acusado, que, conforme informado pela Polícia, também responde por acusações de crimes em outros dois estados.