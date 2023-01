Suspeito de manter namorada acorrentada em residência na Baixada é preso

Acusado também teria agredido a namorada, além de quebrar seu telefone e fazer com que ela fosse demitida do emprego - Foto: Reprodução/TV Globo

Um homem acusado de manter a namorada, de 27 anos, acorrentada dentro de uma residência em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi preso na última sexta-feira (27/01).

A vítima visitou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu na última semana para relatar o caso. Ela é potiguar e veio de Natal, no Rio Grande do Norte, há creca de 9 meses, para morar com o homem, que conheceu através da internet.

Durante os meses de relacionamento, segundo o relato, o suspeito se mostrou agressivo e possessivo. Quando a companheira decidiu dar um fim ao relacionamento, o homem quebrou seu telefone celular, ligou para a empresa onde ela trabalhava para pedir a demissão da mulher e a acorrentou na casa onde moravam.

Após uma semana, uma amiga da vítima estranhou o sumiço e resolveu ir até a casa onde ela estava morando. Lá, ela encontrou a mulher trancada e gritando por socorro. A amiga arrombou a porta, resgatou a vítima e a levou para a Delegacia.

Os policiais encontraram o suspeito escondido dentro de um matagal próximo a casa. Ele acabou se rendendo e foi levado para a DEAM. De lá, foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional.