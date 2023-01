Policiais apreendem cerca 4 kg de drogas em Paraty

Aproximadamente 4 kg de drogas foram apreendidos por policiais militares em Paraty, no litoral do estado do Rio, na tarde do último sábado (28). Segundo a PM, cerca de 2,5 kg e 1,5 kg de cocaína foram encontrados. Acredita-se que a droga seria transportada por criminosos até o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Os agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (PMERJ)/5º Comando de Policiamento de Área (CPA) informaram ter recebidos denúncias de três suspeitos vindos da Zona Norte circulando pela Avenida Aloísio de Castro, próximo a um campo, em um veículo de aplicativo.

O carro foi localizado e os acusados fugiram ao avistarem os oficiais. Segundo a corporação, um dos suspeitos que estava no grupo é conhecido como MK e tem 28 anos. Os homens abandonaram uma mochila preta no caminho enquanto fugiam, que foi encontrada mais tarde pelos agentes.

Na mochila, estavam 1325 trouxinhas de maconha e 748 tubos embalados de cocaína. Todo o material foi apreendido para a 167ª DP (Paraty).