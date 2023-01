Polícia procura "Jairo Cagão", acusado de chefiar tráfico em comunidade da Zona Oeste do Rio

O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (28/01), um cartaz para ajudar nas buscar por Jairo Dias Cleto, de 31 anos, procurado por acusações de liderar o tráfico de drogas no Morro do Banco, em Itanhangá, bairro da Zona Oeste do Rio.

Conhecido como Jairo Cagão e Falcão, o acusado é foragido da Justiça e tem dois mandados de prisão contra si; um por homicídio qualificado e crime tentado, e outro por resistência, disparo de arma de fogo e associação para a produção e tráfico de drogas.

Segundo a Polícia, ele é considerado a principal liderança criminosa no Morro do Banco depois da prisão de Michel de Araújo Barbosa de Souza, o Coroa, de 36 anos, capturado pela PM na última quinta-feira (26/01). O setor de inteligência da Polícia Militar acredita que a região esteja sendo usada como ponto estratégico em conflitos entre organizações criminosas da Zona Oeste.

Qualquer um com informações pode entrar em contato com o Disque Denúncia pela Central de atendimento, nos números (21) 2253 1177 / 0300-253-1177, ou pelo WhatsApp, (21) 99973 1177. Também é possível denunciar através do aplicativo do programa, o "Disque Denúncia RJ". O anonimato é garantido.