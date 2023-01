Homem filmado enrolando cigarros de maconha em viatura é preso no Rio (vídeo)

Um homem foi preso, na noite da última quinta-feira (26/01), após ter sido filmado enrolando cigarros de maconha apoiado em uma viatura da Polícia Civil no Catete, bairro da Zona Sul do Rio.

O vídeo foi gravado na noite de terça-feira (24/01) preparando a droga para ser usada na traseira do veículo policial. As imagens foram publicadas na internet; confira abaixo:

Acusado de roubo se deixou filmar 'enrolando' um cigarro de maconha ao lado de viatura Reprodução

Autor: Reprodução

Na quinta (26/01), o homem foi identificado e localizado pelos agentes da 9ª DP (Catete). Com ele, foram encontrados um carimbo e um telefone celular. De acordo com a Delegacia, os objetos eram frutos de um roubo a uma marcenaria, registrado no mesmo dia.

A proprietária do estabelecimento roubado esteve na 9ª DP e reconheceu o suspeito. Ela contou que o acusado apareceu em sua loja por volta das 14h para pedir um copo d'água. Ele teria aproveitado a ida para roubar os objetos, que foram devolvidos à dona.

O preso agora aguarda audiência de custódia. Ele foi enquadrado pelos crimes de roubo e desacato.