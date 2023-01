Homem suspeito de roubar uma loja de celular é preso em Barra Mansa, no Sul do Estado

Policiais militares do 28º BPM (Barra Mansa), do 5º Comando Policiamento de Área (CPA), prenderam, na tarde desta sexta-feira (27), um homem suspeito de roubar um estabelecimento comercial de eletrônicos. O caso aconteceu na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, município situado no sul do Estado do Rio.

Policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO/Floriano), após receber informações do Disque Denúncia, conseguiram localizar e prender o criminoso. Com ele, foi encontrado uma pistola, que foi utilizada para efetuar a tentativa de roubo. Outros dois criminosos, que estavam com ele, conseguiram fugir.

O caso foi encaminhado para a sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi atuado no crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo, e depois foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

Denuncie a localização roubo a estabelecimento comercial, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.