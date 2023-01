Homem é preso após ser detido com carro clonado em Maricá

Um homem foi preso nesta sexta-feira (27/01) após ser detido conduzindo um veículo clonado em Ponta Grossa, bairro de Maricá. O automóvel teria sido roubado no Méier, Zona Norte do Rio, segundo levantamento da Polícia.

O motorista foi abordado altura do km 24 da rodovia RJ-106 por agentes da 6ª Companhia da Polícia Militar, que agiram com base em informações das câmeras do Centro de Operações de Segurança (CIOSP). Ao revistarem, os policiais confirmaram que o carro era clonado e realizaram a apreensão.

O condutor foi levado para a 82ª DP (Maricá) e, de lá, encaminhado para a Central de Flagrantes da região, na 76ª DP (Niterói).